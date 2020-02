L'ex Pazienza: "Napoli rivitalizzato dalla Coppa Italia. Champions? Tutto è possibile"

Nel corso di Radio Sportiva è intervenuto l'ex centrocampista del Napoli Michele Pazienza che ha detto la sua sulle vicende di casa azzurra: "Il Napoli è una squadra rivitalizzata dalla vittoria in Coppa Italia contro la Lazio, poi è seguita l'ottima prestazione contro la Juventus e quindi la vittoria meritata di Genova. Ha ragione Gattuso, per qualche partita deve esserci maggiore attenzione, fa bene ad aspettarsi ulteriori risposte dalla squadra".

ACQUISTI - "Il mercato ha influito in positivo, ma in generale vedo una squadra diversa, che lotta fino alla fine per portare il risultato a casa. Lobotka ha dato dinamismo, Demme esperienza e geometrie".

CHAMPIONS - "Nel calcio tutto è possibile, ma ora serve un passo alla volta, quindi continuità di risultati e prestazioni. Porsi ora degli obiettivi a lungo termine significherebbe farsi del male".