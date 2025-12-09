L'ex personal trainer Ancora: "McTominay soggetto particolare, deve essere al 100%"

Tiberio Ancora, ex fisioterapista del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': “Dopo la sconfitta di Bologna vi avevo detto che non era colpa della condizione fisiche, a volte determinati eventi spostano gli equilibri, il Napoli era un po debole mentalmente in quel periodo.

Delle volte bisogna avere pazienza e cercare di stare vicino alla squadra, non dimentico quello che è stato detto dopo il Bologna, ho visto una cattiveria inaudita: chi lo ha fatto è una persona mediocre che non aspetta altro per incolpare determinate persone.

McTominay è un soggetto particolare, appena ha qualche problema ha questa titubanza nella sua prestazione, se non rende al massimo preferisce fare un passo indietro, deve essere al 100%. Lui sa prevenire qualcosa affinché poi non debba avere problemi, ha una grande sensibilità.

Con Lukaku bisogna fare molta attenzione, deve essere centellinato perché non è più un ragazzino e la stessa cosa sarà fatta anche con De Bruyne”.