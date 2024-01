L'ex portiere Benussi: "Gollini si sta perdendo senza continuità, il ko di Meret grande chance"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Francesco Benussi, ex portiere del Torino (tra le altre)

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Francesco Benussi, ex portiere del Torino (tra le altre): "Le gare di inizio anno sono sempre delicate, per questo Torino e Napoli lo sarà ancor di più. Entrambe le squadre non vivono un grande momento e vorranno dare massima importanza ad un buon avvio di 2024. Mi aspetto però una gara aperta, perché entrambe vogliono vincerla. Nel Napoli sarà cruciale l'apporto di chi ha avuto finora meno spazio. Mancheranno tanti protagonisti anche nel Toro, ma i tre punti saranno ricercatissimi.

Meret? Sulla carta è un giocatore molto importante, poi dopo l'addio di Spalletti c'è stato qualche errore qua e là insieme a quelli commessi dalla squadra. Ora il suo infortunio può essere un'opportunità per Gollini e per Contini. Gollo è un ottimo portiere, deve solo trovare la continuità fisica e di gioco. Pierluigi è un elemento di spessore internazionale, ma si sta un po' perdendo perché non sta trovando i minuti necessari per diventare il grandissimo portiere che ci aspettavamo da lui. Caprile il prossimo anno? E' ancora presto, essere pronti per il Napoli significa avere alle spalle qualcosa di importante. E lui invece ha un solo campionato di B ad alto livello".