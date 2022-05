L'ex preparatore dei portieri azzurro: "Da confermare sia Meret che Ospina! Marfella non è da A"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luciano Tarallo, ex allenatore dei portieri del Napoli

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luciano Tarallo, ex allenatore dei portieri del Napoli: “La cosa più giusta è la conferma di entrambi i portieri. Ci vogliono tre portieri bravi, due ne abbiamo ci vuole un terzo che abbia esperienza. Marfella non è un portiere da Serie A. Le competizioni di quest’anno dovrebbero essere tre, basterebbe dividere le competizioni e far giocare un po’ tutti. Nikita Contini è un mio pupillo, è entrato a dodici anni nel mondo del calcio. È un profilo interessante. Io punterei più su Gollini che su Sirigu, ha un profilo internazionale".