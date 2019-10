L'ex preparatore Sinatti: "Mertens grande professionista. Sarri? Può arrivare lontano in Champions"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Francesco Sinatti, ex preparatore atletico Napoli: "Mertens è un professionista, è in grado di lavorare in un certo modo e giocare ad altissimi livelli. Non ha mai subito grossi infortuni, quindi la sua carriera è allungata. E' sempre stato molto attendo a tutto, riusciva a prevenire gli infortuni. Quello che sarà il futuro, è difficile da prevedere, ma i requisiti per avere più di una stagione importante davanti ci sono. Non basta più avere un fisico importante, bisogna avere conoscenze. Dries si interrogava sempre su quello che faceva.



Mertens più dirigente o allenatore? Non saprei, fin quando c'ero io, era concentrato sul suo ruolo da calciatore. E' un giocatore molto esplosivo ma che riesce anche a recuperare in fretta dai suoi scatti. Tutto dipende dall'applicazione in allenamento.



Champions a Sarri? Non lo so, ha le carte in regola per fare bene fino in fondo. Credo arriverà molto lontano".