L'ex PT Ancora racconta: "Lukaku è unico. Mi ha mandato un messaggio da far piangere..."

vedi letture

Tiberio Ancora, ex presonal trainer della SSC Napoli, è intervenuto al podcast 'Pallascoperta' parlando anche di alcuni temi legati agli azzurri: "Conte e Lukaku tra di loro sono padre e figlio, si voglione un bene pazzesco, a volte si crea una tensione da padre a figlio: il padre pretende dal figlio il massimo, a volte il figlio non gli dà il massimo e il padre si inc*zza per questo. Loro hanno questo rapporto di massimo rispetto, si vogliono un bene incredibile. E Lukaku è una persona... è imbarazzante quanto è bravo!

È una persona di una umiltà, di una predisposizione, di farsi volere bene ed essere sempre propositivo e attento. È un calciatore che ha passato anni molto difficili nella sua infanzia, il fatto di avere questo potere e questa ricchezza rende merito a quello che ha. Non è quel classico giocatore che magari ha tutto e si sente appagato, no: lui pesa tutto quello che ha, dà un assoluto valore a tutto quello che guadagna perché non ha dimenticato le sue origini. Il mio zampino nei confronti del mister e di Lukaku è che mi sono sempre messo a disposizione loro. Lukaku e altri mi vedevano come un punto di riferimento perchè mi sono sempre messo a disposizione. Se vi faccio vedere i messaggi che mi ha scritto Lukaku quando sono andato via, vi mettete a piangere...".