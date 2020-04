L'ex Renica: "Da delinquenti pensare di poter riprendere a giocare! Avete visto la Cina?"

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, è intervenuto a Canale 21: "Covid-19? Sono stati fatti una marea di errori per mancanza di buon senso ma anche legati al business e all'economia, ma alla fine hanno fatto ancora più male all'economia. Ora i tempi di ripresa sono molto più lunghi. Il calcio riprende? Felice di essere smentito e lo premetto, magari arriverà il miracolo del vaccino, ma oggi è da delinquenti poter solo pensare di tornare a giocare. In Cina tutti hanno iniziato di nuovo a vivere ma ora c'è comunque distanza sociale e si usa la mascherina e allo stadio servirebbe distanza tra i tifosi come al ristorante".