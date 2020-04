L'ex Renica: "Se Milik offre garanzie fisiche non lo cederei. Su Ghoulam..."

L'ex difensore del Napoli Alessandro Renica è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live in merito alla questione terzini sinistri: "La situazione è drammatica a causa dell’emergenza Coronavirus. Ora non è il caso di fare polemiche, poi bisognerà individuare le responsabilità perché evidentemente il Covid 19 è stato sottovalutato. I terzini del Napoli? Se Ghoulam non recupera, si deve trovare un mancino, non si possono adattare sempre i giocatori in un ruolo in cui c’è bisogna di avere certe caratteristiche. Bisogna affiancare Mario Rui.

Milik? Se sta bene fisicamente, io ci punterei ancora. Se continua a dimostrare questa fragilità, bisogna riflettere. La trattativa è in bilico per questa situazione”.