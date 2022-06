L’ex Roccati: “Sirigu verrebbe per dare un mano non per giocarsi il posto come Ospina”

"Se arriva con il compito di aiutare l’altro è perché si sarà messo a disposizione".

Marco Roccati, ex portiere del Napoli e dell'Empoli ai tempi in cui era allenato da Luciano Spalletti, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Se Meret firma per 5 anni vuol dire che il Napoli ha grande fiducia in lui, sarà molto entusiasta per questo il ragazzo. Non rappresenta l’ideale per Spalletti? Se la società ha deciso di dare fiducia a Meret è perché lo conoscono bene, non credo che sia questo il problema. Se la società avesse notato che non aveva le caratteristiche giuste non gli avrebbero offerto un rinnovo, credo che più di chi l’ha avuto in questi anni nessuno possa giudicare meglio questa situazione.

Sirigu come dodicesimo di Meret? Se arriva con il compito di aiutare l’altro è perché si sarà messo a disposizione. Credo che sia una soluzione diversa rispetto a Ospina, Sirigu verrebbe per dare una mano a Meret non per giocarsi il posto. Sirigu arriva dopo e non insieme a Meret come avvenne con Ospina, non sono situazioni paragonabili”.