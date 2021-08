L'ex Roccati: "Spalletti precursore, fu il primo a unire il calcio italiano a quello di Zeman"

Marco Roccati, ex portiere dell'Empoli ai tempi in cui era allenato da Luciano Spalletti, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho avuto Spalletti quand'era in crescita, in una fase evolutiva del suo percorso d'allenatore, era alle prime armi. Le esperienze sicuramente l'hanno arricchito, fortificato, modificato tanto. Allora era un allenatore giovane che aveva già delle idee, è stato un precursore del calcio moderno italiano. Lui e Novellino sono stati i primi a fare un calcio italiano unito allo Zemaniano".