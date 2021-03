L'ex Roma Cervone: "Nel '90 il Napoli ci rubò una gara con due rigori regalati!"

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal', è intervenuto Giovanni Cervone, portiere romanista dal 1988 al 1997: "Il Napoli ci rubó, in senso sportivo, una partita: Napoli-Roma nel ‘90. Careca mi fece un gol enorme dalla linea di fondo ma l’arbitro condizionó tutto prima con due rigori regalati al Napoli. Assurdo. Ci negarono un rigore nettissimo. Quel gol di Careca fu enorme ma io ero fuori dalla porta perché ancora protestavo con l’arbitro per la mancata concessione del rigore per noi. I grandi gol sono altra storia. Van Basten mi fece grandi goal: Careca, mai!”