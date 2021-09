L'ex Rossitto: "Anguissa devastante, bravissimi i dirigenti a scovarlo. E' una diga!"

Nel corso del TMW News è intervenuto Fabio Rossitto che si è soffermato anche sul Napoli, sempre più convincente. E da ex partenopeo ha detto: "E' una squadra che ha doti tecniche e fisiche, sa giocare sul corto e sul lungo. Pratica un calcio moderno e aggressivo e ha tante soluzioni. Deve giocare per lo scudetto. Con l'Udinese mi ha colpito anche per personalità. Spalletti ha portato la mentalità giusta, ho visto anche i giocatori migliorati rispetto all'anno scorso. In più c'è anche una bella panchina lunga. Spalletti è bravissimo a costruire un gruppo dando regole: bisogna pedalare dal martedì alla domenica. Questa è la sua squadra e la sta plasmando alla grande. Osimhen? Inarrestabile e negli spazi lascia il segno".

Poi su Anguissa: "Devastante, sono stati bravissimi a scovarlo. E' una diga, una saracinesca impressionante, sa far tutto. Gioca semplice e guarda avanti, ordinato e difficile da superare".