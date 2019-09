L'ex Samp Lanna: "Di Francesco si attendeva un mercato diverso. 4-3-3 anomalo e tanti problemi..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex giocatore della Sampdoria, Marco Lanna: "Di Francesco si attendeva un mercato un po' diverso. Non sono arrivati i giocatori che si attendeva, il 4-3-3 di conseguenza è un po' anomalo con i trequartisti che fanno le ali ed i meccanismi che non sono stati trovati, non solo in difesa ma per tutta la fase di non possesso. La sosta sarà utile per inserire Rigoni e provare a trovare equilibri, anche se il calendario non aiuta con Napoli, Fiorentina, Torino e Inter".