L’ex Saurini: "Il Napoli deve puntare su Gaetano! Zerbin? Può diventare il vice Di Lorenzo”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giampaolo Saurini, ex allenatore del Napoli Primavera: “Gaetano e Zerbin hanno grosse chances di permanenza. Gaetano è pronto per la Serie A. Ha fatto un percorso bello e notevole dimostrando di essere un giocatore di categoria superiore. A prescindere dall’affetto credo che il Napoli debba puntarci e rischiare con lui perché lo merita. Ha qualità importantissime per diventare un giocatore veramente forte. Due giocatori grande prospettiva. Gaetano può ricoprire più ruoli in tutto il centrocampo. Zerbin ha le caratteristiche per fare il terzino perché ha un bel passo, fisico importante, è bravo ad adattarsi alle situazioni. Nasce come esterno alto ma tantissimi giocatori hanno fatto questo percorso consacrandosi in un ruolo diverso.

Zerbin secondo me può adattarsi e fare il quinto sarebbe l’ideale. Spalletti sa trasformare e migliorare i giocatori e può diventare il vice Di Lorenzo. Una società importante non può non puntare sui giovani, il Napoli è in Campania, una terra fiorente per il calcio. I giovani vanno valorizzati. Credo che le società importanti, andando avanti, faranno di più questo. Il leader incontrastato del Napoli è Spalletti, qualche giorno fa ha dato dimostrazione prendendo una decisione con Osimhen. Lui è un giocatore che può fare la differenza, se si cala nel ruolo, se dà continuità alle prestazioni. La squadra è forte e se mette dentro un paio di pezzi può recitare il ruolo da protagonista”.