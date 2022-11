L'ex Scarlato: "A Bergamo prestazione sontuosa, quest'anno il Napoli ha tutto"

Così Gennaro Scarlato, ex azzurro e allenatore della Primavera del Benevento, ospite a Ottochannel nella trasmissione “La Domenica Azzurra”

“Vincere gli scontri diretti ti porta al titolo. La sosta Mondiale può frenare, ma Spalletti può anche centrare una doppia partenza lanciata” Così Gennaro Scarlato, ex azzurro e allenatore della Primavera del Benevento, ospite a Ottochannel nella trasmissione “La Domenica Azzurra”: “A Bergamo è stata una vittoria importante e simbolica, perché per vincere devi importi negli scontri diretti e così sta facendo il Napoli. Prova di maturità e solidità contro un avversario non facile perché prova sempre ad annullare il gioco altrui. È stata una prestazione sontuosa che ha confermato che il Napoli si quest’anno ha anche fisicità e forza.

Quanto sta incidendo Spalletti? Ha grandi meriti, anche se in una squadra sono sempre i calciatori il fattore fondamentale. Un allenatore incide per il 30-40%, non di più. La sosta Mondiale? Può portare svantaggi perché perdi questa alchimia e questa inerzia. Però il Napoli può anche trarre profitto. Con Spalletti spesso le partenze sono lanciate, magari compie una partenza bis con gli stessi presupposti".