L'ex Schwoch: "Milik ha grandi doti tecniche ma spreca molto. Ibra? Ti cambia la squadra"

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha parlato di diversi temi nel corso della puntata di oggi di "Stadio Aperto" su TMW Radio. Queste le sue dichiarazioni: " Milik? Se parliamo di numeri, l'anno scorso ha fatto più di 20 gol. E' un giocatore che ha grandi doti tecniche anche se spreca molto. Un attaccante bravo si vede dalle occasioni che riesce a costruirsi, se aggiusta la mira è un attaccante importante.



Ibrahimovic? Di uno come Ibra, se sta bene, ne ha bisogno tutte le squadre. Con lui il Napoli acquisirebbe ancora di più spessore. Se sta bene fisicamente, è uno che ti cambia la squadra.



Lo vedrebbe bene in azzurro? Se sta bene ti può dare qualcosa in più rispetto a Milik. E' un trascinatore, anche caratterialmente. E' il primo a dare sempre il massimo. Se sta bene lo prenderei in qualsiasi squadra".