L'ex scudettato Bianchi ci crede: "Napoli favorito e la città è finalmente matura"

Il tecnico del primo Scudetto azzurro crede nella formazione di Luciano Spalletti, attesa domani dallo scontro diretto con il Milan

Ottavio Bianchi ha parlato al Corriere dello Sport: "Napoli maturo per lo Scudetto, come la città". Il tecnico del primo Scudetto azzurro crede nella formazione di Luciano Spalletti, attesa domani dallo scontro diretto con il Milan. Secondo Bianchi, ora, i partenopei partono favoriti: "In questo momento, sì. Tutte e tre hanno avuto in tempi diversi la possibilità di prendere il largo e non ci sono riuscite. Prima il Milan e il Napoli, poi l’Inter hanno subìto dei rallentamenti". Secondo Ottavio Bianchi il Napoli può vincere lo Scudetto, anche per come ha affrontato e sta affrontando il 'caso Insigne': "Napoli ha dimostrato di essere una città più matura e consapevole".