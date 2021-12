L'ex sindaco De Magistris: "Il Napoli paga assenze e stanchezza, ma l'analisi non finisce qui"

Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Dopo la vittoria col Milan non avrei immaginato un altro stop casalingo. Stanno pesando le assenze, la stanchezza, ma è difficile che il Napoli nell'ultimo tempo si sia reso protagonista di due sconfitte consecutive in casa con squadre come Empoli e Spezia. Vanno analizzate queste due sconfitte, visto che ora si è allontanata anche la vetta della classifica".