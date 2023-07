L'ex sindaco De Magistris: "Stadio Maradona resti del popolo, non voglio diventi solo profitto e dei ricchi"

L'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris è intervenuto a Canale 21

© foto di Gino-Conte

L'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris è intervenuto a Canale 21: "Stadio? Col diritto alla fine si può anche trovare una concessione a 99 anni, ma il tema è più profondo. Lo stadio deve rimanere al popolo o a un privato che oggi è De Laurentiis ma tra 99 anni sarà qualcun altro? Per me lo stadio deve rimanere alla città così da essere più popolare così non ci sarà mai il profitto che conta e così non lo fanno solo per i ricchi.

Io sono stato sempre favorevole a questa linea, un altro discorso è fare un altro stadio. Nonostante il rapporto a targhe alterne con De Laurentiis, alla fine trovammo accordo per la convenzione".