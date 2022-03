L'ex Taccola elogia Rrahmani: "Si vede poco, ma sta diventando molto importante"

"Rrahmani sta facendo molto bene, anche se poi Koulibaly ruba gli occhi".

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex difensore del Napoli MIrko Taccola: "Rrahmani-Koulibaly è una delle migliori coppie difensive del campionato. Rrahmani sta facendo molto bene, anche se poi Koulibaly ruba gli occhi. E’ un giocatore piuttosto silenzioso e si vede poco, ma al fine della squadra sta diventando un giocatore molto importante.

Scudetto? Credo che lassù un po’ tutti ci possono pensare, forse la Juve no ma per il loro DNA ci crederanno fino alla fine. Il Napoli ha ottime chance di arrivare al traguardo finale. L’Inter sta attraversando un momento un po’ particolare e l’altra sera si è visto che non può prescindere da Brozovic. E’ comunque una squadra che alla fine ci crede e poi anche in maniera rocambolesca è riuscita ad acciuffare il pareggio a Torino. Secondo me, le percentuali per la vittoria dello scudetto sono: Milan 40%, Napoli e Inter 30%”.