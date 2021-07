L'ex Tosto critico: “Gaetano? Il Napoli sta buttando i soldi, può fare come Zola con Maradona”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Vittorio Tosto, agente e dirigente. “Gaetano ha già una sessantina di presenze in Serie B, il Napoli sta buttando via dei soldi! Va azzardato e buttato dentro, è un talento. Può fare il percorso di Zola con Maradona. Non perdi o vinci uno Scudetto se fai giocare un giovane ma il ragazzo può diventare poi una bandiera e portare prestazioni, punti e soldi nelle casse. All’estero con i giovani ci fanno i milioni e la storia della società. I giovani vanno buttati dentro, che si tratti del Maradona o del campo di periferia”.