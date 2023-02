L'ex Troise: "Spalletti è sempre stato un passo avanti, di lui apprezzo una cosa"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Emanuele Troise, allenatore ed ex azzurro

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Emanuele Troise , allenatore ed ex azzurro: “ Sono stato sorpreso da quelle che sono state le scelte del Napoli, per poi oggi ammirare una squadra incredibile, quindi va dato merito al coraggio della società e alle competenze per individuare calciatori sconosciuti. Si è creato un giusto mix. Il Napoli è venuto su ad immagine e somiglianza di Spalletti. A Spalletti ruberei Lobotka che è un grande riferimento in questo momento.

Prima accennavo al modello di gioco della squadra, dove c’è un grosso contributo della guida tecnica che è riuscito a valorizzare giocatori al primo anno in Serie A. Spalletti è un punto di riferimento per me che sono giovane, è sempre stato un passo avanti e non si è fermato ed è la cosa che mi piace di più di questo allenatore. È sempre stato competitivo in qualsiasi avventura e esperienza che ha fatto”.