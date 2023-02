L'ex Udinese Causio: "Meret si è sempre allenato con serietà, quest'anno è solo una conferma"

Franco Causio, ex dirigente dell'Udinese, ha parlato di Alex Meret intervenendo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Franco Causio, ex dirigente dell'Udinese, ha parlato di Alex Meret intervenendo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "C'è stato un momento particolare per Meret, sembrava che dovesse andar via, ma lui è sempre stato sul pezzo. Io lo conosco dai tempi di Udine, è un bravissimo ragazzo, si è sempre allenato con serietà, è un gran professionista. Quello che sta dimostrando quest'anno è solo una conferma, ha sempre fatto dei buoni campionati. E' l'anno della consacrazione, ma non c'era bisogno perché già sapevamo che fosse forte".