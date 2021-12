L'ex Udinese Negri consiglia Beto: "Ha grandissimo potenziale, è da big"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Marco Negri, ex calciatore di Udinese, Cagliari e Bologna: "Il potenziale di Beto? Ha grandissimi margini di miglioramento, non faccio fatica a credere che le grandi squadre abbiano messo gli occhi su di lui. E' il profilo dell'attaccante odierno, un giocatore forte fisicamente, generoso, che fa reparto da solo e permette all'allenatore di mettergli dietro due mezze punte. Sono giocatori a cui il gol viene richiesto ma vengono valutati per la mole di lavoro. Sicuramente è un giocatore a cui se si dà la metà campo fai fatica a prenderlo, perché ha una progressione importante. Il fiuto del gol, la padronanza in area di rigore è una cosa che si affina con le partite. A lui manca solo di partecipare alla manovra con i momenti giusti.

Cosa è andato storto nel calcio italiano? Vedere Ronaldo al massimo delle possibilità come a Madrid sarebbe stato eccezionale, invece ora a questi calciatori vengono proposti ingaggi altissimi e ormai quello italiano è stato superato dal calcio spagnolo e inglese. Quindi vanno dove ci sono grandi potenzialità finanziarie, anche se ora si è provato ad invertire la rotta con nuove leggi, ma bisogna comunque stare attenti ai conti delle società. Dal punto di vista tecnico la Serie A è meno fisica e con meno gamba, quindi giocatori come Ibrahimovic ci stanno fino a 40 anni, mentre in altri campionati con più intensità fanno più fatica. L'aspetto positivo è che per tanti giocatori emergenti in Serie A c'è la possibilità di vedere in campo, anche come avversari, giocatori di livello.