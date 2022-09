L'ex Viviani: "Spero nello scudetto, ma è difficile. Zielinski talento cristallino"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Fabio Viviani, allenatore

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Fabio Viviani, allenatore: “Zielinski? Quando lo allenavo era un bimbo. Io credo che lui abbia un talento assoluto, cristallino. Deve conquistarsi i suoi spazi lentamente, ma nonostante i giudizi vari penso abbia sempre fatto bene nelle stagioni passate. Sono molto legato a Napoli, appena posso vengo sempre lì. Nel calcio c’è bisogno di gente che sappia avere una visione e abbia la forza di resistere alla passione che diventa pressione dei tifosi. Una grande squadra deve arrivare nelle prime quattro tutti gli anni. Il Napoli quest’anno ha sorpreso per i giocatori che non conoscevamo e sta facendo bene. Scudetto? Spero possa arrivarci. Anche se quest’anno sarà una stagione molto particolare a causa del Mondiale. Ha le qualità e sta facendo bene, siamo in un campionato particolare dove si gioca sempre. Ha fatto una partita che dire straordinaria è dire poco contro il Liverpool. Mi auguro che riesca a vincere lo scudetto, sarà complicato, ma vedremo”.