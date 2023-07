L’idea di Marianella su Osimhen: “Credo che ADL spari 150mln per arrivare a 110”

Massimo Marianella, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare delle ultime vicende di casa Napoli

Massimo Marianella, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare delle ultime vicende di casa Napoli: “Il Napoli, negli anni, è sempre stato bravo a sostituire gli attaccanti straordinari che sono andati via. Ho sentito che De Laurentiis valuta Osimhen 150 milioni, mi sembrano tanti ma può essere il prezzo di partenza. Se arriva un club che te ne offre 100-110, cosa fai? È difficile da dire ma credo che De Laurentiis spari 150 milioni per poi arrivare a 110. Avere un bilancio sano deve essere considerato un valore, non tanto quanto lo scudetto ma non siamo lontani”.