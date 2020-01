L'idea di Montervino: "S'è parlato di un esterno destro, secondo me Gattuso può adattare Fabian"

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Canale 8 durante la trasmissione 'Ne parliamo il lunedì', soffermandosi sul momento in casa Napoli: "Gattuso vuole giocatori col piede invertito come esterni d'attacco, s'è parlato di Politano per la destra, lui aveva Suso al Milan, io credo possa puntare anche su Fabian a destra perché a centrocampo si alternerà con Zielinski".