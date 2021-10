L'idea stupenda di Spalletti per combattere il razzismo

Idea stupenda da parte di Luciano Spalletti per combattere il fenomeno razzismo. L'allenatore del Napoli ne ha parlato in conferenza: "L'episodio di Firenze? Ci sono anche molti che ragionano in modo giusto e condanno quei gesti negli stadi, mi sono permesso di dirgli che quando la gente si comporta così allora facciamogli una foto, tanto ormai si fanno foto ovunque. Anche lui può farsi prestare un telefono, fingendo di parlargli si fa una foto e diventa più facile buttarli fuori dagli stadi. Vogliamo tutti diventare altissimi e nerissimi come il watusso Koulibaly, e bellissimo perché è anche bello (ride, ndr)".