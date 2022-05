L'imprenditore che ha incontrato Olivera: "Gli ho chiesto se gli piace Napoli, mi ha risposto così"

Loris Pennacchio, imprenditore napoletano, è andato a trovare il suo cliente Mathias Olivera in Spagna e ha parlato di quest'incontro

Loris Pennacchio, imprenditore napoletano, è andato a trovare il suo cliente Mathias Olivera in Spagna e ha parlato di quest'incontro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Io sono stato lì con Mathias Olivera e altri miei clienti. Quando abbiamo fatto le foto con Olivera e ci siamo abbracciati, mi chiama mio figlio e mi dice che Mathias è un nuovo acquisto del Napoli. Gli ho chiesto se Napoli o l'Italia è di suo gradimento, mi ha detto che ci sono delle squadre interessate, anche in Italia, ma non ha voluto nominare alcuna squadra. Gli piace tanto Napoli, così come piace tanto a Nico Gonzalez della Fiorentina che verrebbe a piedi a Napoli".