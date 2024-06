L'indiscrezione dell'agente Mezi: "Chiesa sarà il primo colpo del Napoli!"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Serxhio Mezi, agente FIFA.

"Osimhen? Avevo preannunciato, lo scorso mese, che con il guadagno relativo alla sua cessione, si sarebbe progettato il mercato di questa estate. Da quel che mi risulta, Paris e Napoli sono d'accordo per questo trasferimento. C'è una frenata del suo agente, dovuta all'inserimento dello United nelle ultime settimane. Il Napoli sta valutando entrambe le opzioni, ma in questi giorni comincerà l'Europeo e ci saranno diversi discorsi da affrontare".

Chiesa, Buongiorno ed Hermoso: a che punto sono le trattative degli azzurri per questi calciatori?

“Posso dirvi che Chiesa è sicuramente una operazione calda, anche se bisognerà aspettare il torneo in Germania. Sappiamo che il calciatore non ha disputato molte partite in questa stagione ma, dopo l’Europeo, potrebbe esserci l’annuncio come primo acquisto del Napoli! Hermoso è un difensore top, in scadenza, ma non posso escludere anche un interessamento per Ismajli, una vecchia operazione ancora in piedi, seppur gestita sottotraccia”.