L'interista Beccalossi: "Mai facile ribaltare la gara, col Napoli la prestazione c'è stata"

"Rammaricato no, perchè quando prendi gol dopo pochi minuti non è mai semplice ribaltare la partita. Anche nel derby la prestazione c'è stata, poi dopo 60-70 minuti pensi di gestire la gara e invece a volte il calcio è strano anche per questo". Così l'ex Inter Evaristo Beccalossi, ha commentato ai microfoni di 'Tutti Convocati' su Radio 24 la prestazione di ieri dei nerazzurri in casa del Napoli.