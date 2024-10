L’interista Biasin: “Napoli? L’Inter non ha speso e le rivali hanno messo milioni e milioni!”

Così a Pressing

"Napoli? Iniziate a dire che l’Inter non ha speso e le rivali hanno messo milioni e milioni!”. Queste le parole che Fabrizio Biasin, giornalista di nota fede interista, ha pronunciato durante la sua partecipazione alla trasmissione 'Pressing', in onda sulle reti Mediaset.

"Napoli? Bisogna dire che è un vantaggio non da poco non avere le coppe e preparare una sola partita a settimana. E con Conte in panchina è tanta roba. Poi bisogna iniziare a dire che le rivali dell’Inter si sono avvicinate molto perché hanno messo sul piatto decine e decine di milioni di investimento che l’Inter invece non ha potuto fare. E’ normale un avvicinamento".