L'interista Biasin: "Spalletti raggiunge sempre gli obiettivi. Al Napoli ruberei Koulibaly"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin: "I rossoneri mi sembrano in difficoltà con le prestazioni perché sono ancora molto giovani ed inesperti, poi ha avuto dei problemi con la gestione arbitrale e con l'Udinese e Spezia potevano conquistare i tre punti. Non vedo crisi nell'Inter, contrasto chi lo dice, ha solo qualche problema dal punto di vista psicologico. Il Napoli invece tra alti e bassi sta facendo molto bene, ha avuto una fase complicata a causa dell'assenza di giocatori non banali, ma Spalletti raggiunge quasi sempre i suoi obiettivi. Stare tra le prime quattro lo ha praticamente fatto, ora l'obiettivo maggiore è difficile".

Quale giocatore del Napoli vorrei all'Inter?

"Koulibaly. Averlo nella squadra spaventa gli avversari, parti sempre con un punto di forza".