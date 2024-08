L’interista Bonolis sicuro: “Il Napoli di Conte non ha le coppe, è la prima rivale!”

Paolo Bonolis, conduttore televisivo e noto tifoso interista, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva e ha parlato delle possibili rivali per l'Inter di Simone Inzaghi per la lotta allo scudetto: "La squadra che si avvicina di più all'Inter? È il Napoli di Conte. Non ha le coppe ed è una squadra difficile da non considerare".