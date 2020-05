L'interista Bonolis sulla Juve: "Certi personaggi hanno infangato quella maglia, ci sono tante ombre..."

Paolo Bonolis, conduttore tifoso dell'Inter, ha parlato a FcInter 1908 della Juventus: "Il tifoso bianconero fa una scelta di tifo e va rispettato, ma ci sono stati passaggi storici e personaggi che hanno infangato la maglia bianconera. Ci sono talmente tante ombre che finisci per rispettare meno quei colori ma non per colpa della società in sé ma per colpa di un sistema che permette anche a personaggi di scarsa sensibilità, eleganza e sportività di percorrere i sentieri di tutti gli altri".