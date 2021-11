L’interista Corno: “Non perdonerò mai una cosa a Spalletti”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Elio Corno, giornalista vicino alle sorti dell’Inter, ha parlato della sfida col Napoli e dell'ex tecnico nerazzurro Luciano Spalletti: "Secondo me sarà la solita Inter, anche se verranno a mancare dei protagonisti. Il problema di questa Inter di Inzaghi è che è venuta a mancare quella ferocia che c’era con Conte. Sono molto contento di questa situazione del Napoli, spero che resti davanti e non si faccia superare dal Milan.

Spalletti? Ha una grave colpa, quella di aver ceduto Zaniolo per prendere Nainggolan, che era in una fase calante e non ha dato niente. Ora sono felice per lui che abbia trovato l’ambiente giusto, ma quella cessione non la perdonerò mai a Spalletti.

Icardi? Si è bruciato da solo, purtroppo la compagna non l’ha aiutato a fare carriera. Spalletti non c’entra niente in questo, è solo Icardi che deve fare il mea culpa.

Cessioni estive dell’Inter? Per fortuna che c’è Marotta, senza di lui questa Inter avrebbe lottato per la retrocessione. Mi sono arrabbiato quando gli arabi volevano l’Inter e dopo il no dei cinesi sono andati a prendere il Newcastle. Sono un disastro totale i cinesi e la loro gestione, avrei sperato che se ne andassero e invece credo che faranno altri danni.

Progetto per San Siro ancora non partito? Quando c’è di mezzo la politica è così, in questo Paese la burocrazia ha raggiunto livelli altissimi e questi sono i risultati”.