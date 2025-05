L'invito di Alvino: "E' arrivato il momento di conferire cittadinanza onoraria ad ADL"

Carlo Alvino ha scritto un post sui social, un invito al sindaco Manfredi dopo la vittoria dello scudetto, il secondo in tre stagioni, in due anni solari tondi: "È arrivato il momento! Invito il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a proporre il conferimento della cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis, per i meriti resi alla collettività. De Laurentiis ha rilevato il Napoli nel 2004, quando il club era fallito e retrocesso in serie C.

In soli tre anni, lo ha riportato in serie A, dimostrando visione imprenditoriale e gestione oculata. De Laurentiis ha trasformato il Napoli in una realtà competitiva a livello nazionale ed internazionale, con partecipazioni costanti alle competizioni europee. Sotto la sua guida, il Napoli ha vinto tre coppe Italia, una supercoppa italiana e soprattutto due scudetti, traguardi storici, successi riconosciuti come contributi significativi all’identità e al prestigio di Napoli. De Laurentiis non è più solo nella storia del Calcio Napoli. È ormai nella storia del calcio italiano".