L'urlo di Chiariello al rigore decisivo: "Vola, San Meret! Ora vi vengo a prendere ad uno ad uno..."

"Vola, vola Alex, vola Alex. San Meret! Ed ora vi vengo a prendere a casa, ad uno ad uno", questo l'urlo di Umberto Chiariello a Radio Crc - radio partner del club partenopeo - al termine della lotteria dei rigori che ha premiato il Napoli in Coppa Italia contro il Modena grazie ai due rigori parati da Meret. Un urlo liberatorio per il giornalista e telecronista, da tempo schierato contro alcune dure critiche che - talvolta per partito preso - sono ciclicamente rivolte al portiere del Napoli.

