La chiave tattica contro l'Udinese? Budel: "Ha fisicità, va portata fuori dall'area..."

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto Alessandro Budel, ex calciatore e commentatore per Dazn: “Ho visto l’Udinese dal vivo nell’ultima gara e l’ho vista fare un bel secondo tempo, con un cambio di modulo che secondo me ha funzionato. Però è una squadra che quando inizia ad allungarsi fa fatica e non è continua nella gara. Secondo me è stata fortunata col Monza.

Sicuramente l’Udinese è difficile da affrontare: squadra fisica e che chiude gli spazi. Sa ripartire bene. Vanno portati fuori dalla propria area. In questo caso faticano un po’. Secondo me il Napoli con le sue qualità può fare sua la partita. Lukaku-Bijol? Bella sfida. È uno dei migliori difensori della Serie A, concentrato e continuo. Soffre i giocatori veloci e ficcanti, forse Lukaku è un tipo di attaccante che lui sa affrontare meglio, perché non soffre i giocatori fisici”.