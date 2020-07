"La compagna di Milik lo spinge verso il Milan": il retroscena di Bucchioni

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla del futuro di Arek Milik e svela un retroscena legato alla sua compagna che lo spingerebbe verso Milano: "E il Milan? In attesa di capire come sta evolvendo l’affare Arnault sottotraccia da diversi mesi e soprattutto capire quando Rangnick chiuderà tutte le riserve, comunque si progetta forse sotto l’input del manager tedesco oppure grazie al lavoro di Massara con Maldini e regia di Gazidis. Piace Milik e il giocatore che ha parlato anche con la Juve, non ha detto no. Lo spinge verso Milano soprattutto la compagna Jessica, famosa modella polacca. E sul piatto potrebbe finire Kessie che piace moltissimo a Gattuso. Nel frattempo dalla Spagna danno per fatto Romagnoli all’Atletico per 50 milioni. Sempre l’Atletico ha nel mirino Duvan Zapata. E’ lui il primo nome della lista di Simeone, ma l’Atalanta ha sparato alto: 60 milioni".