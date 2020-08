La D'Amico in lacrime saluta Sky Sport: "Qui la filosofia è il merito, non mi sono mai sentita sola"

Ilaria D'Amico lascia Sky Sport dopo tantissimi anni, esattamente quindici. Il saluto al termine della finale di Champions vinta dal Bayern contro il Psg. Queste le parole della conduttrice: "Siamo cresciuti e non abbiamo lasciato vuoti. Sono stati anni incredibili, con tanta forza dentro sin da piccoli, con una valigia vuota che ho riempito grazie a voi. Non mi sono mai sentita sola, e non sarebbe stato così bello altrove, se non qua, a Sky, dove la filosofia è il merito. Chi merita viene aiutato a crescere a camminare e continuare a raccontare le storie. Ringrazio tutti. Un consiglio ai giornalisti, non perdete mai la voglia di raccontare e stupire".