La giornalista che ha intervistato Spalletti: "Spontaneo su Mertens, per Raspadori gli brillavano gli occhi"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha intervistato Luciano Spalletti e raccontato alcuni retroscena a Radio Kiss Kiss Napoli: "Le parole su Mertens? E' stato lui a voler chiarire, Spalletti. Me lo stava raccontando off record: 'perché si dice che io non l'ho voluto?', ha detto. Ha voluto dirlo lui, anche se inizialmente non voleva che lo riportassi, poi io ho insistito perché è stata una cosa detta spontaneamente e comunque l'aveva ricoperto gli elogi. E Spalletti ha accettato. Lui lo voleva, non va attribuito a Luciano l'addio di Mertens. Raspadori? Gli occhi di Spalletti si sono illuminati".