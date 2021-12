La giornalista Greta Beccaglia: "Ho perso il sonno dopo quella molestia"

Greta Beccaglia è balzata agli onori della cronaca per il motivo peggiore che avrebbe mai immaginato. Una pacca sul sedere in diretta tv, che l'ha costretta prima a dover digerire malamente questa molestia e poi a denunciare cercando i responsabili dei gesti in questione. Non solo il tocco proibito infatti, ma anche una spinta successiva che ha portato alla denuncia e alla identificazione di una seconda persona. La giornalista di Toscana TV, stamani ha rilasciato una nuova e lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ho saputo che il mio molestatore si è scusato ma non mi interessa. Il suo gesto è grave e sono stata fortunata perché ero in diretta mentre tante donne subiscono questo tipo di violenza senza poter difendersi. La mia denuncia è anche per loro. Non voglio però fare di tutta l'erba un fascio, quelle persone non c'entrano con i tifosi veri che mi hanno ricoperto di affetto e solidarietà

Sulle provocazioni di questi giorni: "Ne ho sentite di tutti i colori ma non mi interessa. Mi hanno detto che ho molti più follower, come se mi importasse qualcosa. Non ci ho nemmeno fatto caso. Avrei fatto volentieri a meno di questa notorietà. Avrei evitato volentieri di perdere il sonno".