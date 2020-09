La griglia di Bruscolotti: "Napoli terzo ai nastri di partenza, Juve ancora favorita"

Sarà un Napoli che potrà lottare per le prime posizioni nelle previsioni di Giuseppe Bruscolotti. Lo storico capitano azzurro, presente negli studi di Canale 21 per la trasmissione ‘Campania Sport’, ha stilato la sua griglia di partenza in campionato: “Al primo posto inserisco la Juve, poi ci metto l’Inter alle sue spalle. Il Napoli è al terzo posto, davanti al Milan. Più indietro Atalanta e Lazio per quelle che sono le rose attuali”.