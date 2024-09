La griglia di Graziani: "Il Napoli male che va arriva 2°, ecco la mia favorita Scudetto"

Ciccio Graziani, ex calciatore e oggi allenatore, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di "Si Gonfia La Rete" dicendo i suoi pronostici sul campionato di Serie A: "Il Napoli può vincere lo scudetto? Sì, lo può vincere, male che va arriva secondo.

La prima per me è l'Inter, la lotta è con l'Inter, non mi faccio ingannare con questo momento. Juve e Milan? Io credo che sono due squadre che potenzialmente giocheranno anche loro per vincere, ma non sono nelle condizioni in cui è il Napoli. Il Napoli ha un grande vantaggio a non fare le coppe, ragazzi, ve lo dico io. E l'Inter secondo me tecnicamente come organico è più forte sia della Juventus che del Milan".