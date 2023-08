La griglia di Ravanelli: "Napoli parte favorito, subito dietro c'è l'Inter. La Juventus..."

Lunga intervista concessa a Tuttosport da parte dell'ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli, che ha tracciato un bilancio

Lunga intervista concessa a Tuttosport da parte dell'ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli, che ha tracciato un bilancio di quello che è stato il mercato fino ad ora, ipotizzando una griglia delle favorite: "In pole position parte il Napoli: nonostante abbia perso Kim e Spalletti, è il detentore dello scudetto, la squadra ha un’ossatura definita, che viaggia con il cambio automatico. Subito dietro vedo l’Inter e poi, un passo sotto, Milan e Juventus", spiega l'ex attaccante.

Su Pogba.

"Buone sensazioni, ho parlato con lui e ho rivisto in lui lo stesso grande entusiasmo di quando era arrivato la prima volta a Torino. Sono convinto che farà ottima stagione se non incappa in altri infortuni. Per la Juve Pogba e Chiesa al top della condizione sono due grandi acquisti".