Podcast La Juve può permettersi Osimhen? De Paola: "Sì, coi soldi di Vlahovic e Kolo Muani"

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà.

Che mercato del Como:

"Può fare un percorso più breve dell'Atalanta. E' una realtà da tenere sott'occhio. Può essere addirittura assimilabile al Parma degli anni Novanta, che fece impressione per la sua qualità. Il patron ha risorse enormi, è una squadra che può essere la seconda di tantissimi tifosi".

Inter, come vede la situazione?

"Sta succendo l'incredibile. C'è un problema mai risolto nell'Inter che è Lautaro. E' stato in passato un problema, lo è ancora? Per me attorno a lui c'è un grosso problema, personalità fortissima e voglia di essere un leader, ma gli altri non fanno un passo indietro. Lì ci sono tante altre personalità. Non è il primo spiffero contro Lautaro, c'è un rapporto abbastanza difficile".

Juventus, è arrivato David. Ma forse serve anche Osimhen:

"Non restano nè Vlahovic nè Kolo Muani, per una questione di stipendi. Con Vlahovic la risolveranno con una buonuscita. O fai un rinnovo alla metà del prezzo con ingaggio spalmato o andrà via con questa formula. A questo punto la Juve punta dritto per avere la coppia David-Osimhen. Oggi però chi può dare 7-8 mln a Vlahovic?".

Cosa aggiunge sulla Juve?

"Comolli sta iniziando a piacere, sta facendo il ds con poche chiacchiere e fatti. Sta agendo lui in prima persona. Le grandi squadre (Inter, Milan e Juve) hanno tutte e tre grossi problemi di spogliatoio e li risolvi con una protezione della società. Oggi ci vuole un allenatore alla Conte o una società con una catena di comando cortissima".

Napoli che ci prova per Kean:

"Kean è un'alternativa a Lukaku, non li vedo insieme. Kean credo piace a Conte, ma se fosse per lui lo farebbe partire titolare".