La juventina Christillin: "Non vorrei essere nei panni di Allegri. Squadra piena di star e senza grinta"

"La Juve ha messo mani nel portafoglio, qui non si può dir nulla, anche perché sappiamo come è la situazione economica".

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Evelina Christillin, manager torinese e membro aggiuntivo UEFA del consiglio FIFA, ha parlato ai microfoni di TuttoJuve facendo un paragone tra la squadra bianconera e la Nazionale di Mancini: "Quest'Italia è una squadra di operai che lavora insieme per ottenere il risultato. Al contrario della Juve, piena di star, la cui individualità è eccellente, ma il collettivo non è efficiente. Non vedo la giusta grinta, la voglia di fare, forse non c'è nemmeno il modulo giusto in questo momento".

Vorrebbe essere nei panni di Allegri e gestire il momento più difficile degli ultimi 11 anni?

"Non vorrei essere nei suoi panni, così come non vorrei essere in quelli di Enrico Letta o Matteo Salvini per fare una equidistanza politica. Ma questo non è un qualcosa che riguarda solo Allegri, ma siamo coinvolti tutti noi tifosi bianconeri. Il prossimo sarà il centenario della famiglia Agnelli, per cui sarà un' annata molto particolare. Nella scorsa stagione ha dovuto fare con quel che aveva, ma quest'anno è stato accontentato in tutto e per tutto sul mercato. La Juve ha messo mani nel portafoglio, qui non si può dir nulla, anche perché sappiamo come è la situazione economica".