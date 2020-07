La leggenda nigeriana Amunike è il mentore di Osimhen: "Sarà più forte di Drogba"

Emmanuel Amunike, il campione nigeriano che per poco non eliminò l'Italia agli ottavi di finale a USA '94, è anche il mentore di Victor Osimhen. Proprio così. È stato l'ex attaccante classe 1970, autentica leggenda del calcio africano, a guidare il grande obiettivo di mercato del Napoli nella vittoria del Mondiale Under 17 del 2015: "Osimhen è un gran bel prospetto - esordisce in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com il miglior calciatore africano nel 1994 e nel 1996, oggi reduce dall'avventura sulla panchina dell'El Makasa in Egitto -. È un attaccante giovane e pieno di talento, con una tecnica eccellente e il gol nel sangue, che ha ancora ampi margini di crescita".

Lei lo conosce benissimo, visto che al centro dell'attacco della sua Nigeria U17, campione del mondo nel 2015, c'era proprio la promessa del Lille.

"Me lo ricordo bene. Victor disputò un torneo strepitoso, fu il capocannoniere con dieci reti e anche uno dei migliori calciatori del torneo. Ho lavorato molto con lui dentro e fuori dal campo, aiutandolo nel mio piccolo a migliorare e a crescere per raggiungere il suo grande obiettivo: diventare una star mondiale".

Il Napoli, oggi, è la scelta migliore secondo lei?

"Premetto che già il fatto di cambiare ancora una volta campionato e Paese, dopo Germania, Belgio e Francia, gli consentirà di conoscere una nuova realtà e maturare ulteriormente sia come uomo che come giocatore. Poi è chiaro che il Napoli è una società tra le più importanti d'Italia, con una grande storia e un tifo caldo come pochi altri. Osimhen per me ha tutto per diventare un beniamino della tifoseria azzurra nei prossimi anni, gli servirà solo un po' di tempo per adattarsi".

Negli ultimi giorni il Liverpool ha provato però a inserirsi con forza nella trattativa.

"Non ne so niente, ma sinceramente spero che Osimhen possa firmare per il club partenopeo e continuare il suo percorso in Europa da protagonista. Dopo l'exploit al Charleroi, al Lille è riuscito a confermarsi e Napoli, adesso, è la piazza giusta per la sua definitiva consacrazione tanto in campionato quanto nelle coppe internazionali".

Quali sono i suoi principali punti di forza?

"Sotto porta ha un fiuto del gol incredibile, salta l'uomo con facilità e poi è velocissimo".

Alcuni lo paragonano addirittura a Didier Drogba...

"Victor è ancora giovane, deve fare tanta altra strada per raggiungere il livello di Didier. Ma, a mio giudizio, un giorno potrà anche diventare più forte di lui. Magari proprio in Serie A".