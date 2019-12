La moviola di Marelli: "Rosso per Koulibaly e rigore al Napoli due episodi indiscutibili"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luca Marelli, ex arbitro: “In Inghilterra ieri hanno convalidato una rete al Southempton cominciata con un controllo di mano di un loro giocatore. Non è accettabile, non ha alcun senso che il VAR l'abbia convalidata ed infatti il responsabile ha ammesso l'errore. In Italia abbiamo ancora qualche problema, ma in Inghilterra sono in alto mare. Pasqua? E' uno studente intelligente, ma non si applica. Ha grandi potenzialità che non riesce ad esprimere. Non capisco cosa gli succeda, ma non per gli episodi, ma l'atteggiamento in generale, poco convinto. Ieri Koulibaly andava espulso, non c'è da discutere. Rigore per il Napoli? Certo che c'era, indiscutibile. Qualcosa bisogna fare, ma non si possono perdere dei rigori del genere: forse in campo, ma non con un mezzo così potente. Abbiamo la tecnologia e viene utilizzata in maniera limitata. Purtroppo abbiamo una linea interpretativa su questo protocollo, limitata. Utilizzare il VAR per un arbitro è penalizzante? No. Se un arbitro sbaglia, come ieri La Penna, viene comunque penalizzato".